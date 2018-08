Deel dit artikel:











Elza Mulder (22) gekroond tot Bloemenkoningin van Eelde Elza Mulder is de nieuwe Bloemenkoningin (foto: Van Oost Media)

Elza Mulder is de nieuwe Bloemenkoningin van het Bloemencorso Eelde.

Elza Mulder is al jaren betrokken bij het Bloemencorso. Ze werkt actief mee bij de wagen van Confrerie des Fleurs, het enige team dat niet aan een wijk is verbonden. Mulder ontving de kroon uit handen van de vorige Bloemenkoningin Daphne Arends.



De titel Bloemenkoningin wordt traditioneel uitgereikt voorafgaand aan het Bloemencorso, dat komende zaterdag wordt gehouden. Er waren dit jaar twaalf kandidaten die streden om de titel.



De titels eerste en tweede hofdame gingen naar Thanée Hartlief (16) en Maaike de Haan (17). Zaterdag rijden de Bloemenkoningin en haar hofdames vooraan in de optocht.