Kjell Scherpen gekozen tot 'man of the match' tegen Ajax Kjell Scherpen in de wedstrijd tegen Ajax (foto: ANP/Olaf Kraak)

VOETBAL - Doelman Kjell Scherpen is gekozen tot man of the match van de met 5-0 verloren wedstrijd FC Emmen tegen Ajax.





Het is de tweede keer dat Kjell Scherpen tot man of the match is verkozen. In de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag vonden jullie hem ook al de beste.



Scherpen kon rekenen op ruim 46 procent van jullie stemmen. Glenn Bijl eindigde als tweede met bijna 10 procent. Anco Jansen werd derde met ruim 7 procent van de stemmen. In totaal werd er 735 keer gestemd.