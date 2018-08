Deel dit artikel:











Veelzijdige paardensport in Norg: 'dit is zo leuk om te doen' Een deelnemer bij de eventing in Norg gaat door de waterbak (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Springen en dressuur zijn de bekendste takken van paardensport, maar in Norg deden ze het afgelopen weekend beiden en dan ook nog eens met een cross er bij.

Geschreven door Steven Stegen

Deze mix van paardensport heet eventing en wordt steeds populairder. En Norg heeft een naam hoog te houden binnen dit hippische onderdeel.



Terug van weggeweest

"Hier ligt een lange traditie. Helaas werd die op een bepaald moment doorbroken, maar sinds zeven jaar is de wedstrijd terug en dit is het derde jaar op rij dat we het Noordelijk kampioenschap organiseren", vertelt Jan Siegers van de organisatie.



Siegers is op de twee wedstrijddagen een druk man. Zijn telefoon en portofoon vechten continu om zijn aandacht. En dan moet hij als parcoursbouwer ook nog zorgen dat tijdens de wedstrijd de hoogte en moeilijkheidsgraad van de veertig natuurlijke hindernissen worden aangepast, al naar gelang het niveau van de deelnemers.



Vrijwilligers

Dat kan Siegers natuurlijk niet alleen. "Voor deze tak van paardensport heb je heel veel vrijwilligers nodig. Per dag zijn er wel 120 mensen in touw", legt Siegers uit. Zo zijn er bij alle hindernissen vrijwilligers nodig om te kijken of de deelnemers fouten maken.



Eventing werd vroeger military genoemd en had niet altijd een even goede naam. Maar de tijden zijn volgens official Eddy Korringa van de KNHS veranderd. "Veiligheid staat zeer hoog in het vaandel. Er worden kunststof bomen gebruikt die breken als er iets fout gaat. En een dierenarts controleert de paarden."



'Hele dag bezig'

Volgens Korringa zit eventing weer in de lift. "De wedstrijd in Westerbork is helaas afgevallen, maar in Norg en bij het Rono-strand zijn aansprekende wedstrijden. Ik heb groot respect voor wat ze hier neerzetten."



De deelnemers komen zonder uitzondering vol enthousiasme over de eindstreep. "Dit is zo leuk om te doen!", lacht amazone Dewi Gorter. "Je bent echt een hele dag met je paard bezig. Je rijdt eerst dressuur, dan heb je een springparcours en dan rijd je nog de cross. Dat is echt het hoogtepunt."