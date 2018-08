Deel dit artikel:











Preuvenement Assen geen last van concurrentie, wel van het weer Eten van over de hele wereld kwam samen in Assen (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) Portugese hapjes in de Gouverneurstuin (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) Je kon dit weekend van alles proeven in Assen (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe) Jong en oud at naar hartelust (Foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

Veel bezoekers kwamen vandaag af op de tweede dag van het Preuvenement in Assen. Het Preuvenement is één van de vele culinaire festivals die dit weekend in onze provincie wordt georganiseerd.

Geschreven door Josien Feitsma

Foodfestivalliefhebbers hebben dit weekend veel om uit te kiezen: in Hoogeveen is Culinair Hoogeveen, in Beilen Bourgondish Beilen en in Assen het Preuvenement.



Toch merkt Rosa Veldman, van de organisatie van het Preuvenement, niet veel van al deze evenementen."We hebben tot nu toe nog geen last gehad van de concurrentie. Onze doelgroep richt zich gewoon op mensen uit Assen en omgeving. Dus wat dat betreft valt het heel erg mee."



Culinaire roadtrip

Het grote aanbod aan festivals staat bezoekers ook niet tegen. Zo vallen de meerdere evenementen in één weekend te combineren. "Vrijdag zaten wij op Bourgondisch Beilen, dus we gaan verschillende festivals af. Deze wereldkeukens heb je anders niet in Assen. Het is zo wel leuk om af en toe eens in Assen te komen", zegt een bezoeker uit Meppel.



Groter

Het festival in Assen wordt ieder jaar groter. Vorig jaar werd het terrein van de Gouverneurstuin uitgebreid tot aan de Brink. Dit weekend is ook de Torenlaan gevuld met kraampjes. Of er ook net zoveel bezoekers als vorig jaar naar het evenement zijn gekomen, durft Veldman nog niet te zeggen.



"Het is de vraag of we de 30.000 bezoekers van vorig jaar halen. Gisteren was het toch iets minder lekker weer. Aan het einde van de dag klaarde het op, stonden goede artiesten te spelen en zag je de tuin vol staan. Ik weet niet hoeveel er vandaag zijn. Ik hoop dat het gewoon erg gezellig is."