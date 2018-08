Motorcoureur Dion Otten derde op de Lausitzring

MOTORSPORT - Motorcoureur Dion Otten uit Assen is op de Duitse Lausitzring twee keer derde geworden in de IDM Supersport 300-klasse.

Otten finishte in de eerste rit op 6.719 seconden op nummer één van dit race Duitser Jan-Ole Jähnig. In de tweede rit kwam Otten 13.503 seconden later dan Toni Erhard, landgenoot van Jähnig, over de streep.Erhard vocht in de tweede race op het circuit in Brandenburg een spannend gevecht uit met Victor Steeman uit het Gelderse Lathem, die op 0.011 seconden tweede werd.Begin juli behaalde de coureur uit Assen zijn eerste zege in de IDM Supersport 300-klasse op het circuit van Zolder in België. De race erna, in het Duitse Schleiz, eindigde Otten op de vijfde plaats.Begin september rijdt Otten een thuiswedstrijd. Tussen 7 en 9 september komen de hij en zijn concurrenten naar het TT Circuit in Assen. Momenteel staat Otten derde in het algemeen klassement.