Beachvolleybalkoppels uit Assen Nederlands kampioen Helga Geerts (l) en Susan Reinders (r) wonnen het 1e-divisietoernooi (Foto: Asser Beach Club) Beau (l) en Fabienne (r) de Vries werden Nederlands kampioen onder 19 (Foto: Asser Beach Club)

BEACHVOLLEYBAL - Beachvolleybalsters Helga Geerts uit Assen en Susan Reinders uit Marwijksoord zijn Nederlands kampioen geworden van de 1e divisie. Op het NK Beachvolleybal in Scheveningen wonnen zij het 1e-divisietoernooi.

Geerts/Reinders versloeg in de halve finale het team dat als eerste was geplaatst met 2-1. In de finale kwamen de Drentse speelsters achter met 0-1, maar herpakten zich en trokken uiteindelijk de titel naar zich toe.



Nog twee kampioenen

In de categorie tot 19 jaar ging de winst ook naar een team uit Assen. Fabienne en Beau de Vries waren daar alle concurrenten de baas en nemen net als Geerts/Reinders een Nederlandse titel mee naar Assen.



Trotse voorzitter

Voorzitter van de Asser Beach Club, waar alle speelsters voor uitkomen, Bertus Altena is trots op zijn leden. Helemaal omdat de club nog maar drie jaar bestaat vindt Altena het bijzonder dat de damesteams kampioen zijn geworden. "Extra knap is dat iedereen jonger dan twintig is", zegt de voorzitter.



Altena: "Voor beide teams is dit een mooie afsluiting van een sterk seizoen, waarin ze hard hebben gewerkt onder supervisie van oud-Olympiër Joost Kooistra.



RTV Drenthe meldde eerder dat Geerts/Reinders volgend jaar in de eredivisie zouden gaan spelen. Dat bleek onjuist te zijn.