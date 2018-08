Deel dit artikel:











Streuer zegeviert twee keer in Brandenburg Bennie Streuer en Gerard Daalhuizen werden twee keer eerste in Duitsland(Foto: Mark Walters)

MOTORSPORT - Zijspancoureur Bennie Streuer uit Grolloo heeft samen met bakkenist Gerard Daalhuizen laten zien de snelste zijspancombinatie te hebben in de IDM/ONK. Op de Lausitzring in de deelstaat Brandenburg kwamen ze twee keer soeverein als eerste over de streep.

Met hun 1000cc Kawasaki versloegen Streuer en Daalhuizen zaterdag de Duitsers Kretzer en Bosch met een verschil van twaalf seconden. Een dag later klopten ze wederom twee oosterburen: Sattler en Neubert werden op zeven seconden gehouden.



Duo herpakt zich

Tijdens de kwalificatie, zaterdagochtend, was het Nederlandse duo nog niet het snelst en moest het als derde starten. In de eerste van de twee races wist stuurman Streuer de zaken snel recht te zetten. Al bij de start was de coureur uit Grolloo als eerste weg en in de eerste bocht was de combinatie Streuer/Daalhuizen al leider.



Bij de start van race twee vandaag was de Kawasaki-coureur iets minder snel weg dan zaterdag. Als vierde ging hij de eerste bocht uit, maar Streuer/Daalhuizen had na één ronde de derde plaats al in handen. Na twee ronden schoven ze op naar plek twee. In de zevende ronde wist het duo zijn concurrenten, Sattler en Neubert, vrij gemakkelijk te passeren en de eerste plaats te grijpen.



Nieuwe titel wordt lastig

De zege op zondagmiddag betekende de vijfde overwinning van Streuer in dit seizoen in de IDM/ONK-klasse. Titelprolongatie is nog mogelijk, maar ligt niet voor de hand. Bij de volgende IDM-race, op het TT Circuit in Assen, rijdt Streuer/Daalhuizen een WK-wedstrijd in het Kroatische Rijeka. Het duo heeft dertig punten voorsprong op de nummer twee van het klassement: Sattler/Neubert.



De vriendin van Bennie Streuer, Ilse de Haas, reed met haar passagier Ferry Segers naar de dertiende plaats op de Lausitzring. Team Drugsadvies Sidecarshop Racing van Kees Endeveld uit Grolloo en Zwollenaar Jeroen Remmé finishte als elfde en achtste.