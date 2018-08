Deel dit artikel:











In het weekend van de foodfestivals kan Hoogeveen Culinair niet ontbreken. Niemand hoefde met een lege maag naar huis, want er was genoeg te smikkelen in het Burgemeester Tjalmapark.





Onze Hoogeveense fotograaf Kim Stellingwerf heeft haar riem inmiddels een paar gaatjes losser, maar zag tussen het eten door nog genoeg kans om deze smakelijke fotoreportage te schieten.