'Wildlands maakt het zichzelf moeilijker met naamsverandering'

Wildlands heeft het zichzelf lastiger gemaakt door de naam Dierenpark Emmen niet te behouden. Dat zegt merkonderzoeker Hendrik Beerda.

Volgens Beerda klinkt de naamsverandering logisch, omdat alles nieuw is, maar het heeft volgens hem ook een keerzijde. "Mensen moeten wel van de nieuwe naam afweten. En dat weet een kwart van de Nederlanders niet, blijkt uit onderzoek. Als je op een nieuwe plek dezelfde naam had gehouden, had je kunnen zeggen dat de dierentuin compleet vernieuwd is", zegt Beerda. "Nu moet je en vertellen dat je vernieuwd bent en dat je een nieuwe naam hebt. Daarmee maak je het jezelf wel moeilijker."De merkonderzoeker zegt dat het in sommige situaties wel goed is om de naam te veranderen. "Je moet het alleen doen als er in het verleden iets ergs is gebeurd en je duidelijk wilt maken dat je dat achter je wilt laten. Of als je wilt zeggen 'we zijn totaal niet wat we eerst waren'.Wildlands staat achtste op de lijst van de top 10 van populairste dierenparken in Nederland. Vier jaar geleden stond Dierenpark Emmen op plek vijf. Er moet volgens Beerda daarom veel gewerkt worden aan de naamsbekendheid.De oude naam terugnemen is geen optie, zegt hij. "Daar hoef je niet meer over na te denken. Je moet volle kracht vooruit om die naam bekender te laten worden." Dat kan volgens hem vooral door opgepikt te worden door de media. "Je moet voor positief spektakel zorgen, zodat de sfeer, sympathie en het warme gevoel worden versterkt. Zaken die Dierenpark Emmen meer had. Dat kan met de achtbaan die er nu staat, maar daar moet je natuurlijk wel veel in investeren."Door bekendheid te creëren kan het park bijvoorbeeld een evenement organiseren, waarbij een bekende Nederlander een rol speelt. "Denk aan Freek Vonk, die heeft natuurlijk een sterke link met de natuur. Als dan alle ogen op het park gericht zijn, moet het doorzetten. Wellicht dat daarna dat laatste kwart van de Nederlanders Wildlands wel kent."