Burgerwacht gaat twintig man sterk door Emmerhout De burgerwacht gaat in teams de straat op in Emmerhout (Foto: Google Street View)

Vrijwilligers zijn dit jaar een burgerwacht begonnen in de Emmer wijk Emmerhout. Ze zeggen dat er aanhoudend overlast is in de wijk.

Een groep van zo'n twintig mensen patrouilleert in teams door de wijk. Volgens de initiatiefnemers van de BPE (Burger Preventie Emmerhout) is het nodig om overlastgevers aan te spreken op hun gedrag.



Op de website van de BPE wordt gesproken over zwerfafval, hardrijders en overlast van bosschages. Initiatiefnemer Henk Hendriks noemt met name overlast door drugshandel en -gebruik en door lastige hangjongeren. Ook zijn er de laatste tijd vaak meldingen van kinderlokkers.



Angelslo

"Sinds de gemeente de overlast in buurwijk Angelslo heeft aangepakt neemt het in Emmerhout toe", zegt Hendriks. "Dat zijn de bewoners meer dan zat. De politie doet haar best maar bewoners willen ook hun steentje bijdragen."



De burgerwachten zijn te herkennen aan een rode jas met 'Burger Preventie Emmerhout' erop. Hendriks: "Ik ga de wijk in secties verdelen, zodat elk team zijn eigen deel van de wijk bestrijkt. Verder hebben we sinds kort een eigen biketeam dat stand-by staat om snel in te kunnen ingrijpen."



Geen knokploeg

Hij benadrukt dat er geen sprake is van een knokploeg. "Wij nemen het recht niet in eigen hand en wijzen sensatiezoekers resoluut de deur. Bij onraad bellen wij de politie."



De burgerwacht zoekt nog nieuwe vrijwilligers. Daarvoor wordt vanavond om 19.00 uur een bijeenkomst gehouden in wijkwinkel de Wijkwijzer in het Winkelcentrum Emmerhout.