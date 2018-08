Deel dit artikel:











't Holthuys in Annen na make-over ook geschikt voor zelfstandige ouderen Afke de With van Hoekstra Vastgoedbeheer en Johanna Steenge en Marleen Schepers van 't Holthuys (foto: RTV Drenthe) Een van de verbouwde woonruimten in 't Holthuys (foto: RTV Drenthe)

De woonruimten in Woonzorgcentrum 't Holthuys in Annen ondergaan een transformatie. Hierdoor hebben ouderen de mogelijkheid om er zelfstandiger te wonen.

De woningen worden de komende maanden opgeknapt. De veertien zorgkamers zijn veranderd in zeven tweekamerappartementen.



'Langer vitaal'

Henriëtte Eissens van 't Holthuys zegt dat de veranderingen parallel lopen met de veranderingen in de maatschappij. "Mensen die ouder worden, blijven langer vitaal. Daar spelen wij op in. Het is niet meer zo dat je, als je 65 jaar bent, een stek gaat opzoeken waar je voor de rest van je leven goed zit. Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig."



Geen indicatie nodig

Voorheen konden bewoners alleen met een zorgindicatie in 't Holthuys wonen. "Nu kun je hier zelfstandig een ruimte huren en kun je zelf bepalen van welke faciliteiten je gebruikmaakt", zegt Eissens.



De appartementen, ter grootte van ongeveer 50 vierkante meter, bestaan uit een leefgedeelte met keuken en een aparte slaapkamer met badkamer. "Van de zeven ruimtes zijn er nog vier beschikbaar. De aanleunwoningen worden nu 'inleunwoningen", zegt Afke de With van Hoekstra Vastgoedbeheer.



Open dag

Donderdagmiddag is er een open dag bij 't Holthuys en kunnen geïnteresseerden de omgebouwde woonruimten bekijken