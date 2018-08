Stelling: Mbo verdient dezelfde status als hbo en universiteit

Voor het eerst wordt het nieuwe studiejaar voor mbo-studenten officieel geopend. De MBO Raad, het overkoepelend orgaan van de alle 66 mbo-scholen in ons land, wil hiermee een nieuwe traditie beginnen.

Koning Willem-Alexander opent het studiejaar op het ROC Tilburg. Het openingsprogramma draait om de drie kwalificaties die centraal staan op het mbo: vakkennis, burgerschap en een leven lang ontwikkelen.Het hbo- en universitaire studiejaar worden al jaren officieel geopend. De leerlingen worden in het hoger en wetenschappelijk onderwijs ook al jaren student genoemd. Op het mbo wordt nog steeds gesproken over deelnemers of scholieren. Over twee jaar worden die termen in de wet veranderd in 'student'.Terecht of niet? Moet er onderscheid gemaakt worden in de waardering voor de verschillende studieniveaus of moet dit worden gelijkgetrokken?