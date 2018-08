Deel dit artikel:











Assenaar bestraft voor belaging gezin in Veendam Een man uit Assen krijgt 120 uur werkstraf (foto: Pixabay)

Een 36-jarige man uit Assen is voor het belagen van een gezin in Veendam veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Daarnaast legde de rechter hem een maand voorwaardelijke celstraf op. De Assenaar mag ook geen contact meer opnemen met het gezin.

De Assenaar stuurde vanaf februari tot november vorig jaar WhatsApp-berichten naar de vader van dit gezin. ‘Ik hou jullie in de gaten’, schreef de man.



Het gezin was in 2012 al eens naar de politie gestapt, omdat de man seksueel getinte gesprekken voerde met hun toen 12-jarige zoon. Een zaak werd het toen niet. Wel werd de Assenaar geadviseerd professionele hulp te zoeken.



Bewijsmateriaal

Begin vorig jaar verstuurde de Assenaar berichten naar de vader van het gezin. Die had bewijsmateriaal van het eerdere onderzoek weggemaakt, zei hij tegen de rechter. Hij was boos en stuurde daarom intimiderende berichten zoals ‘Pas op, ik zie alles’ en 'Ik zag jullie zoon wandelen met de hond'. Het gezin deed aangifte van belaging.



'Op het randje van grooming'

De voorgeschiedenis, dat de man eerder seksueel getinte berichten stuurde naar de minderjarige zoon, speelde volgens de rechter een grote rol bij deze zaak. "Dat was toen op het randje van grooming. Het verleden bepaalt wel de ernst van dit misdrijf."