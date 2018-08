Vrouw uit Assen komt om bij ongeluk op A27 bij Utrecht

Bij een ongeluk op de A27 bij Utrecht is gisteravond een 60-jarige vrouw uit Assen om het leven gekomen. Dat meldt de Politie Utrecht.

Twee auto's botsten gisteravond rond kwart over tien op elkaar tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.De snelweg was volgens RTV Utrecht na het ongeluk urenlang afgesloten. De bestuurder van de andere auto is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niks bekend. Hij was wel aanspreekbaar.De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.