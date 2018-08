Actievergadering voor personeel De Trans: 'Veel mis op werkvloer'

Vakbond FNV houdt donderdag een actievergadering voor personeel van gehandicapteninstelling De Trans. Volgens de bond is er van alles mis daar op de werkvloer, terwijl de directie nog meer wil bezuinigen op personele kosten.

De actiebijeenkomst is donderdagavond in Schoonoord. De organisatie is in handen van de FNV in samenwerking met een actiecomité dat bestaat uit personeelsleden van de instelling. De Trans telt 1200 cliënten en 1000 werknemers en heeft onder meer woonlocaties in Nooitgedacht, Emmen en Vlagtwedde.Vanwege financiële problemen treft de directie maatregelen op de werkvloer en is er een externe vacaturestop afgekondigd. Het personeel maakt zich daar zorgen over, omdat er al sprake is van onderbezetting. Dat blijkt volgens FNV-bestuurder Camara van der Spoel uit verhalen die de vakbond de afgelopen weken heeft verzameld."Wat heel vaak wordt genoemd, is dat er te weinig mensen op de groepen staan. Op papier lijkt de bezetting wel rond, maar in praktijk is dat anders. Zo staan er vaak flexwerkers op groepen, die nog niet eens ingewerkt zijn. Dat trekt een wissel op de vaste mensen. Het komt zelfs voor dat flexwerkers in een half jaar tijd op 24 verschillende groepen komen te staan. Die hebben telkens weer met andere bewoners te maken. Het gaat wel om meervoudig gehandicapten met allerlei problemen. De Trans is geen koekjesfabriek."Ook moet vakantie een jaar van tevoren aangevraagd worden, zegt Van der Spoel, "En als het dan zover is, is er geen vervanging. Personeel moet het dan vaak zelf maar oplossen." Gevolg is volgens haar een hoog ziekteverzuim. "Medewerkers moeten vaak het op laatste moment op komen draven. Dat verstoort je privéleven ernstig. Veel medewerkers kiezen niet voor niets voor parttime werken."Dat de zorg voor de bewoners van De Trans niet direct in gevaar komt, is volgens Van der Spoel te danken aan het plichtsbesef van de werknemers. "Het mooie is dat mensen in de zorg zich enorm betrokken voelen bij hun cliënten. Ze zorgen er met hangen en wurgen voor dat het werk toch gedaan wordt. Ze vullen gaten, totdat ze uiteindelijk zelf ook omvallen. Dat leidt tot een hoger ziekteverzuim. Op een gegeven moment is de rek eruit."Volgens veel personeelsleden is de maat vol. Vooral omdat er volgens de directie 'nergens geld meer voor is'. Van der Spoel weet niet waar die financiële problemen ineens vandaan komen. "Cijfers over de eerste helft van 2018 kennen we niet. Maar de jaarcijfers van voorgaande jaren wijzen daar niet op. Er is vorig jaar zelfs winst gemaakt. Dus we zijn benieuwd waar die hoge financiële nood opeens vandaan komt. Ze zeggen dat de zorg voor cliënten complexer is geworden, en daardoor de personele inzet hoger. Op de werkvloer is de ervaring dus totaal anders. Bovendien staat er tegenover bepaalde zorgzwaarte van cliënten landelijke financiering. Pakt De Trans die dan niet?", vraagt Van der Spoel zich af.Met de komende actievergadering willen vakbond en actiecomité een vuist maken richting de directie. "De verhalen worden gebundeld om te bepalen wat nu de grote lijn is, waar het vooral misgaat en met welke concrete eisen we naar de directie gaan."Deze maand werd bekend dat directeur-bestuurder Hans van Scheijen per 1 september vertrekt bij De Trans. Volgens de Raad van Bestuur 'vragen de ontwikkelingen de komende tijd om een andere directievoering', zo stond in een interne verklaring. FNV-bestuurder Van der Spoel vindt zijn vertrek 'het moment om met herstelmaatregelen te komen in plaats van het huidige afbraakplan'. "Zet tijdelijke contracten om in vaste contracten. Houd medewerkers die al bekend zijn binnen De Trans, in plaats van nieuwelingen contracteren."Van der Spoel hoopt na de actievergadering zo snel mogelijk bij de directie terecht te kunnen. "De situatie wordt door de aangekondigde maatregelen alleen maar slechter, waardoor de kwaliteit van zorg voor cliënten niet langer gewaarborgd kan worden."