'Op mbo'ers wordt nog steeds neergekeken'

Het studiejaar dat voor het eerst officieel geopend wordt. Scholieren die voortaan studenten heten, net als op het hbo en de universiteit.

Dat is erg belangrijk om het aanzien van het mbo te verbeteren, vindt voorzitter Timon van Engen van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).De Emmenaar vindt het dan ook mooi dat koning Willem-Alexander aanwezig is bij de eerste opening van het mbo-studiejaar. In het hoger onderwijs en aan de universiteiten wordt al jarenlang zo'n opening gehouden.Als mbo-student merkt de Emmenaar zelf ook regelmatig dat het middelbaar beroepsonderwijs anders wordt gezien dan de hogere opleidingen. "Er wordt nog steeds neergekeken op mbo'ers, vooral door mensen uit het hoger onderwijs. Ik merk in gesprekken en de omgang dat denigrerend wordt gedaan over mensen die lager opgeleid zijn. Dat vind ik bijzonder jammer."Een officiële jaaropening geeft het mbo een ander aanzien, vindt Van Engen. "Hiermee wordt het mbo in een beter daglicht gesteld. Vaak hoor je negatieve berichten over het mbo. Dat is jammer, want er zitten veel mooie en goede kanten aan. Natuurlijk zijn er verschillen met hogere opleidingen, maar de talenten van mbo'ers moeten niet onderschat worden."Dat mbo-leerlingen vanaf het studiejaar 2020-2021 ook in de wet studenten genoemd worden, is volgens de Emmenaar ook belangrijk. "Op dit moment mogen mbo'ers in veel studentensteden niet bij bepaalden studentenclubs naar binnen, omdat ze geen studentenpas hebben. Ook kunnen mbo'ers vaak niet meeprofiteren van kortingen die bedrijven aan studenten geven."Timon van Engen is vandaag zelf in Tilburg voor de openingsceremonie. Hij houdt er een toespraak. "Het is een heel vol programma. Ik vind het heel erg spannend, want ik mag een statement afgeven voor de zaal en voor de koning."Van Engen gaat het daarbij met name over medezeggenschap hebben, een onderwerp waar JOB erg mee bezig is. "Ik vind het heel bijzonder en erg leuk."