'We hebben de term dierenpark te krampachtig vermeden'

Wildlands in Emmen scoort minder dan Dierenpark Emmen deed op de populariteitslijst van dierenparken in Nederland. Ook kent een kwart van de Nederlands het park niet. Volgens directeur Frankwin van Beers heeft het imagoprobleem grotendeels te maken met dat Wildlands pas tweeënhalf jaar open is.

"In onze ogen is het niet per se slecht dat een kwart ons niet kent. Wildlands is een nieuw product en er is veel concurrentie. Er is daarom nog veel werk aan de winkel", zegt Van Beers. "We hebben met dit park niet dezelfde nostalgie die Dierenpark Emmen met haar meer dan 80-jarige bestaan had."De directeur staat nog steeds achter het besluit om de naam van het park te veranderen. "We zijn de opvolger van Dierenpark Emmen en verschillen daar behoorlijk van. Daar hoort een nieuwe naam bij. We hebben alleen het woord 'dierenpark' misschien te krampachtig gemeden."Deze zomer viel het bezoekersaantal wat tegen, zegt Van Beers. "Dat heeft mede te maken met het eerste jaar dat we open gingen. Toen kwamen er 1,2 miljoen bezoekers. Door die drukte kwamen we erachter dat we nog veel moesten leren. Het omgaan met drukte en de zichtbaarheid van de dieren konden bijvoorbeeld beter. Daarom zijn er extra diersoorten op plekken waar de bezoeker om vroeg. Het park heeft tijd nodig om volwassenheid te krijgen."