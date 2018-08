Deel dit artikel:











Geen cel maar boete voor rovende Roemenen Celstraf vonr de rechter te ver gaan (foto: archief RTV Drenthe)

Twee mannen uit Roemenië zijn voor winkeldiefstallen veroordeeld tot boetes van 500 euro. De officier van justitie eiste één maand celstraf, maar omdat de twee in ons land niet eerder zijn veroordeeld, vond de rechter in Assen die straf te extreem.

De mannen van 23 en 39 jaar stalen op 9 april voor in totaal 500 euro aan scheermesjes en tandenborstels bij supermarkt Jumbo in Westerbork. Op camerabeelden was te zien dat ze de spullen in hun winkelmandjes legden. Daarna verdween alles in hun jaszakken.



Strooptocht

Een medewerker van de winkel noteerde het kenteken van de auto waarin de mannen wegreden. Zo kon de politie ze achterhalen. Ze vermoedde dat de twee op strooptocht in Nederland waren, maar daarvoor kwam geen hard bewijs, omdat de twee zich beriepen op hun zwijgrecht.



Weg geld

De mannen zijn inmiddels vrijgelaten en met de noorderzon vertrokken. De supermarkteigenaar diende een schadeclaim van 500 euro in bij de rechter, maar die was niet goed ingevuld en werd daarom afgewezen.