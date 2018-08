Deel dit artikel:











Drie jaar geëist tegen Gietervener vanwege misbruik Justitie eiste drie jaar cel (foto: pixabay)

Tegen een man van 37 uit Gieterveen eist justitie drie jaar cel, omdat hij ontucht zou hebben gepleegd met een minderjarige. Een half jaar daarvan moet voorwaardelijk zijn. Hij wordt ook verdacht van het bezit van 9300 afbeeldingen met kinderporno.

In de rechtbank van Groningen ontkende de man alle beschuldigingen.



De dochter van een vriendin van de man zegt dat ze een aantal keren door de man is misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen maart 2015 en eind juni 2016 in Gieterveen. Het meisje was toen 16 jaar. Zij vertelde het aan haar moeder. Die deed aangifte.



Dochter

De Gietervener zei dat hij het meisje als zijn dochter zag. "Deze vriendin en ik hadden zelfs een soort omgangsregeling", zei hij. Van ontucht met het meisje was geen sprake, volgens de man. Maar de officier van justitie zegt dat er voldoende bewijs is en voert aan dat het meisje zeer specifieke kennis heeft over lichaamskenmerken van de man.



De man zou verder al eens tegen de moeder hebben gezegd dat hij niet meer wilde dat haar dochter alleen bij hem was. "Ik wil me niet aan haar vergrijpen", zou hij destijds tegen de vrouw hebben gezegd.



De moeder van het meisje verklaarde op het politiebureau dat de man een voorliefde heeft voor jonge meisjes. Ze had afbeeldingen gezien op zijn computer. Toen agenten bij hem aan de deur stonden, was de man bezig met het opschonen van zijn computer.



Geen idee

De verdachte ontkent dat hij de kinderporno zelf heeft gedownload. "Ik heb wel eens een paar plaatjes porno gedownload, maar echt geen kinderporno", zo zei hij stellig. "Het gaat hier om ruim negenduizend afbeeldingen", hield de officier de man nog eens voor. Hij zei daarop geen idee te hebben hoe de afbeeldingen met kinderporno op zijn computer waren beland.



De advocaat van de Gietervener heeft vrijspraak gevraagd, omdat er te weinig bewijs zou zijn. Het slachtoffer claimt 10.000 euro schadevergoeding.



Uitspraak is op 10 september.