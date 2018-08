Jaar cel voor zware mishandeling in Emmer-Compascuum

Een 28-jarige man uit Leeuwarden is vandaag door de rechtbank wegens zware mishandeling veroordeeld tot een jaar celstraf, de helft daarvan is voorwaardelijk.

De man sloeg op 7 mei een kennis knock-out aan het Westerdiep in Emmer-Compascuum.Het slachtoffer zat 's avonds buiten op een muurtje. De Leeuwarder, een goede bekende van het slachtoffer, stapte uit zijn auto. Hij begon het slachtoffer uit te schelden en sloeg hem tegen zijn slaap.Het slachtoffer kwam door de klap met zijn hoofd tegen het muurtje en raakte bewusteloos. Hij werd met een gebroken neus en ander gezichtsletsel naar het ziekenhuis vervoerd.Even later werd de Leeuwarder opgepakt bij zijn vriendin in Emmer-Compascuum. De man zou het slachtoffer met een boksbeugel hebben geslagen, maar dat acht de rechtbank niet voldoende bewezen.De rechtbank acht wel bewezen dat de man had kunnen weten dat zijn klap flinke gevolgen zou kunnen hebben. Er is verband tussen de klap en daardoor de val tegen de muur, met aanzienlijk letsel tot gevolg, aldus de rechter. Dat de Leeuwarder bedreigd zou zijn door het slachtoffer en dat hij uit noodweer handelde, veegde de rechtbank van tafel.De Leeuwarder deelde de klap naar eigen zeggen uit vanwege een ruzie over zijn vriendin. Hij is vaker veroordeeld voor geweldsdelicten, die hij vaak pleegde onder invloed van alcohol. Daarom legde de rechtbank hem naast de celstraf ook een behandelingsverplichting van zeven weken op bij verslavingszorg.De Leeuwarder is eerder veroordeeld geweest tot vier weken voorwaardelijke celstraf. Omdat hij nog in zijn proeftijd liep toen hij in de fout ging, moet hij ook deze straf uitzitten.Aan het slachtoffer moet hij 6.000 euro schadevergoeding betalen. De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier.