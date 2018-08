Zoek het uit! - Wat is de Lebbestaok bij Zeijen?

Net buiten Zeijen ligt een grote steen en er staat een stok naast. Ze noemen het een 'lebbestaok', maar wat is dat eigenlijk? Die vraag kregen we binnen en we gingen op onderzoek uit.

De Lebbestaok zou op de kruising van de Veldweg met de Schaapdijk tussen Zeijen en Peest staan, maar het blijkt voor onze verslaggever Ineke Kemper en cameraman Gert Ensing nog een hele klus om hem te vinden. De navigatie in de auto stuurt je namelijk naar een ander kruispunt zo'n zeshonderd meter verderop.Na een halfuurtje zoeken, vinden we de Lebbestaok en een lachende Jaap Tel. Hij heeft ons heen en weer zien rijden en vermoedde al dat we het niet konden vinden. Tel vertelt ons dat hij jaren geleden van de Lebbestaok hoorde en hem destijds ook niet kon vinden. En het gebeurt vaker dat toeristen even moeten zoeken.Maar eenmaal op de goede plek kun je niet om de Lebbestaok heen. "We kijken naar een grensmarkering en een soort van gedenksteen, ter nagedachtenis van vrouw Lebbe die hier lange geleden is omgekomen", vertelt Tel. Hij is erg geïnteresseerd in geschiedenis en kent het verhaal van de Lebbestaok."Lebbe, een oude vrouw, is hier op een gegeven moment langsgekomen toen ze over de heide trok op weg naar huis. Het was die dag slecht weer en erg koud. Zij is van vermoeidheid in elkaar gestort en gestorven." Vanaf dan begint het gesteggel. Het lichaam van vrouw Lebbe wordt gevonden door de scheper (een soort herder red.) van Norg en zijn honden. Maar de inwoners van Norg waren volgens Tel nogal zuinig.Tel: "Het was gebruikelijk dat de begrafenis betaald wordt door de kerkgemeente waarin het lijk werd gevonden en dat was in dit geval kerspel Norg. Maar de boeren van Norg hadden daar niet zoveel belang bij." Er ontstaat een strijd met de boeren van Zeijen over wie nou verantwoordelijk is voor het lichaam van vrouw Lebbe en wie dus de begrafenis moet betalen."Uiteindelijk hebben de boeren van Zeijen besloten om de vrouw te begraven, maar wel op één voorwaarde: dat er een grensstok neergezet zou worden op de plek waar het lijk is gevonden", vertelt Tel.De boeren van Norg vonden dat prima, maar achteraf blijkt goedkoop duurkoop. "Ze hebben er zo'n 250 bunder (hectare red.) goed heideveld mee verloren doordat de grens is opgeschoven. En die grond was meer waard dan de begrafenis."Met onze rubriek Zoek het uit! willen we door jou aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!