Ruim 500 deelnemers naar top Mont Ventoux voor Groot Verzet tegen Kanker

Met 520 deelnemers gaat de Stichting Mont Ventoux uit Meppel deze week weer naar de kale berg om geld in te zamelen voor de actie Groot Verzet tegen Kanker. Het is de twaalfde editie.

De tussenstand aan binnengehaald sponsorgeld staat volgens voorzitter Jan Werkhoven inmiddels op ruim een half miljoen euro. Maar het streven is om het bedrag van vorig jaar te evenaren. Toen werd ruim zes ton ingezameld voor de kankerbestrijding.Vanavond vertrekken bussen met deelnemers uit Meppel en ook uit andere delen van het land, want de actie Groot Verzet tegen Kanker van de Stichting Mont Ventoux trekt deelnemers uit alle provincies. Morgenmiddag komen ze aan op de accommodatie in Montbrun en woensdag is een trainingsdag. Donderdagmorgen om acht uur gaan als eerste de hardlopers en wandelaars richting de top.Voorzitter Werkhoven, die vanmiddag al even op de top van de Mont Ventoux stond, houdt het weer nauwlettend in de gaten. Want het kan flink spoken op de top. "Voor morgen is onweer voorspeld en daarna ziet het er wel goed uit", zegt Werkhoven. Vorig jaar konden veel lopers de tocht naar de top niet afmaken, omdat het weer omsloeg. De deelnemers werden enkele kilometers voor de top, bij Chalet Reynard, van de route gehaald.Vrijdag vertrekken om half tien de wielrenners richting de top, die groep telt zo'n 300 man. Werkhoven is blij dat er deze twaalfde editie toch weer 520 deelnemers zijn die meedoen aan de actie. "Het is toch elke keer weer spannend hoeveel mensen bereid zijn dat zware avontuur weer aan te gaan. Maar met dit aantal ben ik dik tevreden."Werkhoven, die tot vorig jaar september directeur was van theater De Tamboer in Hoogeveen, beleeft de actie voor het eerst als voorzitter van de Stichting Mont Ventoux. Vorig jaar ging hij zelf nog als deelnemers op de racefiets naar de top. "Bij de evaluatie kwam ter sprake dat ze op zoek waren naar een opvolger voor Henk ten Hulscher. Die wilde stoppen als voorzitter, want het bleek toch lastig te combineren met zijn functie als wethouder in Meppel. Toen stak ik mijn vinger op. Ik wil graag maatschappelijk betrokken zijn en dat kan uitstekend in deze functie."