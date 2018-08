RTV Drenthe Sportcast aflevering 3: Hugo Borst zet FC Emmen op scherp

SPORT - Iedere maandag komt Radio Drenthe Sport met een nieuwe aflevering van de RTV Drenthe Sportcast, waarin de sport en de Drentse sport in het bijzonder kritisch en met een knipoog onder de loep wordt genomen.

In de derde aflevering blikken sportverslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma, onder leiding van presentator Leo Wassing, terug op de nederlaag van FC Emmen in Amsterdam tegen Ajax.De landelijke media waren, onder leiding van Hugo Borst en Kenneth Pérez, snoeihard over de prestaties en met name de fysieke gesteldheid van FC Emmen. "FC Emmen was nog erger dan een campingelftal", stelde de columnist en Sparta-aanhanger (toevallig de club die tegen FC Emmen degradeerde vorig seizoen)."FC Emmen speelde niet goed in de Arena maar let maar op, vrijdag staat de ploeg er weer. Hugo Borst heeft de ploeg op scherp gezet", denken de twee vaste volgers van Drentse eredivisionist.Luister hieronder naar de aflevering twee van de RTV Drenthe Sportcast: