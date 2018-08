Theaterspektakel over Groningse aardbevingen van Drentse makelij

Theatermaakster Geke Hoogstins uit Eext komt met een nieuw theaterspektakel. Haar nieuwe voorstelling Noord op de schaal van Richter is vanaf maart 2020 te zien in Groningen. Het gaat over de aardbevingen.

De hoofdrol wordt gespeeld door de 23-jarige Willemijn Maandag uit Sleen. Zij heeft de opleiding musicaltheater afgerond en was understudy in de bekende musicalsenDit theaterseizoen is ze te zien in de musical Evita.is een theaterspektakel met live muziek, zang, dans, een filmscherm van tachtig meter en een bewegend decor. Maandag speelt een Groningse studente die op zoek gaat naar de waarheid over een verdwenen boerderij. Het is een fictief verhaal.Hoogstins schreef de voorstelling uit compassie met en fascinatie voor de gevolgen van de aardbevingen door decennialange gaswinning in Groningen.De Drentse theatermaakster is bekend van onder meer de voorstellingen Walkyre Echo's en Onderweg naar later. Ook is ze betrokken bij een voorstelling die in 2020 in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt opgevoerd De voorstellingis te zien in Zuidbroek en gaat 13 maart 2020 in première.