FC Emmen 2 ruim langs PEC Zwolle 2: 4-0

VOETBAL - FC Emmen 2 heeft ook de tweede wedstrijd in de reservecompetitie gewonnen. Na de 0-11 zege vorige week bij Achilles'29 versloeg de formatie van trainer Casper Goedkoop vanmiddag PEC Zwolle 2 met 4-0.

Alle treffers vielen voor rust. Henk Bos, Jafar Arias, Alexander Bannink en Emil Bijlsma waren de makers.FC Emmen 2, met Alexander Bannink in de basis (hij speelde 45 minuten mee) en met Dennis Telgenkamp als aanvoerder onder de lat, kende geen enkel probleem met PEC Zwolle en volgens Goedkoop had de score nog hoger kunnen uitvallen. "Met name voor rust speelden we heel sterk, met een weergaloze Alexander Bannink als uitblinker. Ons positiespel was zeer goed, we waren heel vast aan de bal."Bij 2-0 kroop de Engelse verdediger Easah Suliman misschien nog wel door het oog van de naald toen hij hands maakte, waarvoor hij geel in plaats van rood kreeg. "Dat was een klein inschattingsfoutje van Easah", aldus Goedkoop. "Verder heeft hij het prima gedaan. Of hij klaar is voor het grote werk? Ik denk niet dat Dick Lukkien schroomt om hem voor de leeuwen te gooien, maar het kan ook heel goed zijn dat we hem nog een keer goed testen."In de tweede helft werd Emmen 2 minder dreigend en moest Telgenkamp in de sloftfase nog aan de bak bij een kans voor Hamer, maar de doelman van de Drentse club hield zijn doel schoon.FC Emmen 2 heeft na twee duels in de reservecompetitie en is de logische koploper in poule B. Het bereiken van de kampioenspoule (de bovenste 5 van beide poules) is het eerste doel van de Drentse club. "We zijn prima op weg, maar de weg is nog lang. Maar als we deze drive in alle wedstrijden op de mat kunnen leggen dan ben ik positief gestemd", besluit Goedkoop.