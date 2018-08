Deel dit artikel:











Tiende keer Summer Break: 'Het is echt heel leuk hier!' Summer Break 2018 is geopend (RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Lasergamen is populair (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Tijdens de opening is er een dansworkshop (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

Lasergamen, graffiti spuiten en boogschieten: kinderen kunnen het allemaal proberen bij Summer Break, bij de Baggelhuizerplas in Assen.

"Het is ontstaan om mensen die niet op vakantie kunnen een leuke tijd te geven in de laatste week van de zomervakantie", zegt Koen Jansen van de organisatie.



Maatschappelijk doel

Het evenement wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd: reden voor de organisatie om iets extra's te doen. Dit jaar is er naast alle sport- en spelactiviteiten voor kinderen ook een maatschappelijk doel.



De organisatie probeert bijvoorbeeld om het Kindpakket onder de aandacht te brengen. Hiermee kunnen kinderen waarvan de ouders het niet breed hebben, lid worden van een sportvereniging of iets anders leuks doen.



Summer Break duurt nog tot en met donderdag en is gratis te bezoeken.