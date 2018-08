Deel dit artikel:











Verzekeraar weg uit Assen: 62 medewerkers kunnen mee naar Amstelveen Volmachtkantoor Nederland sluit de Asser vestiging aan het Stationsplein (Foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

Een klap voor de werkgelegenheid in Assen. Verzekeraar Volmachtkantoor Nederland vertrekt uit de provinciehoofdstad. Het kantoor aan het Stationsplein sluit per 1 mei volgend jaar.

Geschreven door Margriet Benak

Er werken 62 mensen bij het bedrijf. Die hebben deze maand te horen gekregen dat het werk verplaatst wordt naar het hoofdkantoor in Amstelveen. Daar zit verzekeringsbedrijf Vivat, het moederbedrijf van Volmachtkantoor Nederland.



'Assen op grote afstand'

Vivat is al sinds 2016 bezig om te kijken naar de samenwerking met kantoren in de regio's. "We zaten verspreid over allerlei locaties, en die werden niet altijd even goed benut. Daarom is in 2016 de locatie Zoetermeer gesloten, en zijn verschillende afdelingen verhuisd naar Amstelveen. En Assen zit toch op een te grote afstand van het hoofdkantoor", aldus woordvoerder Hidde Kuik.



Het lijkt het bedrijf beter als alles bij elkaar zit, in plaats van verspreid zoals nu het geval is. Kuik: "Door werkzaamheden te verplaatsen kunnen we beter samenwerken, kennis delen en elkaar ondersteunen waar nodig."



Mee naar Amstelveen

De 62 medewerkers kunnen hun baan houden, maar dan moeten ze wel mee naar Amstelveen. "Natuurlijk is het een ingrijpend besluit, en het heeft een grote impact op de collega's die er werken", zegt Kuik. "Ze hebben de keuze om de baan in Amstelveen voort te zetten."



Voor medewerkers die niet naar Amstelveen willen is in overleg met de vakbonden een sociaal plan afgesloten, met onder meer begeleiding naar ander werk. Het personeel heeft tot eind december de tijd om aan te geven of ze meeverhuizen of dat ze bij Volmachtkantoor Nederland vertrekken.