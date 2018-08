Boek over 'Jumping' Jack Middelburg: 'Echt een legende'

Slechts 31 jaar mocht Jack Middelburg worden. De motorcoureur verongelukte in 1984 nadat hij was gecrasht op het stratencircuit van Tolbert. Nu, 34 jaar later, komt er voor de tweede keer een boek over het leven van 'Jumping Jack'.

Schrijfster van het boek is motorsportjournalist Natascha Kayser. Ze heeft Middelburg nooit ontmoet, maar de motorcoureur is voor haar wel tot leven gekomen. "In het boek voer ik veertig interviews op, maar ik heb veel meer mensen gesproken. Het waren allemaal persoonlijke verhalen en zo leer je wel iemand kennen", vertelt Kayser.Samen met Wil Hartog en Boet van Dulmen vormde Middelburg de Grote Drie van Nederland. Op het TT Circuit haalde Middelburg in 1980 misschien wel zijn mooiste titel binnen: de TT van Assen. Maar hij racete natuurlijk veel meer dan alleen op het TT Circuit."Hij heeft alleen geen 125cc gereden, maar verder zo ongeveer alles. Hij is in drie verschillende klassen Nederlands kampioen geweest."Jumping Jack kreeg zijn bijnaam vanwege zijn onbesuisde rijstijl. Hoewel het hem veel goede resultaten bracht, kwam hij er vanwege zijn roekeloosheid ook weleens minder goed vanaf."In '76 heeft hij al een klapper gemaakt waarvan hij later zelf zei dat hij zijn leven aan zich voorbij zag trekken. In 1979 brak hij zijn been in Silverstone en toen een paar weken later in Tolbert hetzelfde been nog een keer", vertelt Kayser.Het boek van Kayser is niet de enige manier waarop het verhaal van Middelburg vertelt wordt. In mei staan er op het TT Circuit tien voorstellingen gepland over het leven van de racelegende.Kayser zit in de tussentijd niet stil en is met een boek bezig over het leven van de legendarische Drentse zijspancoureur Egbert Streuer. Het boek over Middelburg ligt vanaf morgen in de winkels.