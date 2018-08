Deel dit artikel:











Huis in Emmen ingepakt om vraatzuchtige boktorlarven Het huis is volledig ingepakt (Foto: De Vries Media) Bij het verdelgen wordt giftig gas gebruikt (Foto: De Vries Media)

Aan de Boslaan is Emmen is een woning volledig ingepakt met een geel-zwart gekleurd doek. Buren vertellen dat het huis last heeft van boktorren en de insecten worden door een bestrijder verdelgd.

De woning wordt helemaal gevuld met een giftig gas dat de boktorren moet doden. Ook een schuurtje bij de woning is ingepakt. Buren van de woning mogen voorlopig niet in hun tuin komen.



Houtwormen

Boktorren zijn ongevaarlijke kevers, maar de larve van de boktor kan voor schade aan woningen zorgen. De larve, ook wel houtworm genoemd, eet hout en kan zich een weg knagen door houten constructies van gebouwen.



Donderdag stopt het bestrijdingsbedrijf met het vergassen en waarschijnlijk wordt het doek die dag weer verwijderd.