Caravan vol met afval gedumpt bij Elp

In de bossen bij Elp stuitte boswachter Tjeerd Langhout vrijdagochtend op een caravan vol met afval. De eigenaar is vooralsnog spoorloos.

De caravan stond bij het kantoor van Staatsbosbeheer en zat vol met troep. "Een oude koffer, stoelkussen, landbouwplastic en heel veel afval", somt Langhout op in het Dagblad van het Noorden De nummerplaat van de caravan komt overeen met het kenteken van een auto die al in 2011 nietig is verklaard. De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Midden-Drenthe probeert de eigenaar alsnog op te sporen.Er staat een flinke boete op het illegaal dumpen van afval. Waarschijnlijk wilde de dumper de kosten van het wegbrengen van zijn vuilnis ontlopen. Het is niet de eerste keer dat in Drenthe een caravan vol afval in het bos is gevonden. In 2013 ontdekte Staatsbosbeheer in het Drents Friese Wold eenzelfde soort camper met afval.De caravan is volgens de boswachter in zeer slechte staat en wordt waarschijnlijk in de verbrandingsoven vernietigd.