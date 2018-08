Hurry-Up slaat vlak voor transferdeadline toe

HANDBAL - Hurry-Up heeft vlak voor de transferdeadline op 31 augustus nog eens toegeslagen. De club uit Zwartemeer heeft de 25-jarige Kroaat Sven Suton gecontracteerd.

De spelmaker komt over van Diomidis HC uit Griekenland. Suton was sinds vrijdag op proef in Zwartemeer en zette maandagmiddag vlak voor zijn terugkeer naar thuisland Kroatië een krabbel onder een verbintenis.Hurry-Up is druk het papierwerk van de transfer rond te maken. De transfermarkt sluit op 31 augustus. Wanneer de oranjehemden erin slagen de overschrijving voor vrijdagavond op orde te krijgen, kan Suton op 15 september tijdens de start van de BENE-League ingezet worden.De nieuweling is de oudere broer van Tim Suton, die in de sterke Bundesliga in Duitsland speelt voor TBV Lemgo. In 2013 was Sven Suton voor het Rotterdamse HARO al eens actief in Nederland. Daarna volgden dienstverbanden bij onder meer een aantal clubs uit de derde Bundesliga.De komst van Suton geeft het trainersduo Remer/Kremer nog meer mogelijkheden in de schutterslinie. Na het vertrek van Vaidas Trainavicius trok Hurry-Up Tiago Azenha en Javier Bebeta Navarro aan. Ook hoekspeler Tommie Falke maakte in de voorbereiding een hoop speelminuten in de opbouwrij.Hurry-Up opent het seizoen in eigen huis. In de BENE-League komt het Waalse Visé op bezoek.