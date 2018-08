Deel dit artikel:











Cas Peters heeft principeakkoord met FC Volendam, tweede club meldt zich FC Emmen-speler Cas Peters heeft een principeakkoord met FC Volendam (Foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - Twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hengelen nadrukkelijk naar de diensten van FC Emmen-spits Cas Peters. FC Volendam sprak al met de meervoudig clubtopscorer van de Drentse club, bereikte volgens diverse bronnen zelfs al een principeakkoord met de speler, maar legde nog geen bod neer bij de clubleiding van FC Emmen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Cas Peters heeft in Drenthe nog een doorlopend contract, in principe tot het eind van volgend seizoen.



Bod van tweede club

Vanmiddag meldde zich een tweede club. Ditmaal wel bij de clubleiding. "Eerst telefonisch en daarna per mail", aldus FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers, die niet wil ingaan op de naam van de betreffende club.



Derde optie uit Duitsland

Lubbers laat weten op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in Volendam, maar benadrukt dat er op dit moment geen enkel contact is tussen Emmen en de club uit het palingdorp.



Wel laat Lubbers weten dat er tot vorige week ook nog een Duitse club zeer geïnteresseerd was, maar dat die club na het ontslag van de trainer waarschijnlijk andere prioriteiten had. Die club blijkt 3e Ligaclub Sportfreunde Lotte te zijn. Die club staat na vijf duels stijf onderaan, met nul punten.



'Cas hoeft van ons niet weg'

"Cas Peters hoeft van ons niet weg", laat Lubbers weten. "Hij is op dit moment niet een onomstreden basisspeler, maar kan echt nog wel van waarde zijn. Maar zoals Dick Lukkien onlangs al verwoordde: Cas heeft veel voor onze club betekend en we snappen dat hij graag een onomstreden basisspeler wil zijn. Daarom willen we meedenken, maar niet ten koste van alles. Bovendien willen we zijn vertrek wel kunnen opvangen."



Winterstop

Een andere mogelijkheid is dat Emmen de situatie tot de winterstop, wanneer de transferwindow opnieuw open gaat, laat zoals het nu is. Dan kan de club een heroverweging maken en is er, bij een eventueel vertrek, wel een directe vervanger beschikbaar.