Hurry-Up werkt derde ronde in Europa volledig af in Emmen

HANDBAL - Hurry-Up speelt zowel de heenwedstrijd als de return in de derde ronde van de Challenge Cup in Emmen. Moldavische opponent HC Olimpus-85-USEFS komt in het weekend van 6 en 7 oktober naar Drenthe.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Hurry-Up betaalt mee aan de busreis van HC Olimpus-85-USEFS. "Ondanks onze Europese verplichtingen gaat de BENE-League gewoon door. Door deze oplossing moeten we maar één duel in de competitie doordeweeks inhalen", noemt voorzitter Hendrikus Velzing een voordeel van de constructie. "Anders waren we twee speelweekenden kwijt."



"Ook hoeven we onze tegenstander niet met een bus van Schiphol op te pikken. Dat scheelt al snel twee keer negenhonderd euro. Via Roemenië komen ze rechtstreeks met de bus naar Emmen", gaat Velzing verder.



Net als in het seizoen 2016/2017, waarin Hurry-Up de halve finale van de Challenge Cup haalde, spelen de Zwartemeerders de thuisduels in het Europese bekertoernooi in Emmen. "De hal in Zwartemeer voldoet niet aan de eisen van de EHF. We hebben goede contacten met E&O. Twee jaar geleden was het een groot succes. De thuiswedstrijden in Europa werden ook in Emmen heel goed bezocht."



Zo staat in het weekend van 6 en 7 oktober twee keer het Europese affiche in de derde ronde van de Challenge Cup op het programma in de sporthal in de Emmer wijk Angelslo. Wanneer Hurry-Up zich in het tweeluik ontdoet van HC Olimpus-85-USEFS wacht in de achtste finale AM Madeiro Andebol SAD uit Portugal.