Stelling: Kant-en-klaarmaaltijden zijn niet lekker

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat thuisbezorgde kant-en-klaarmaaltijden vaak niet lekker zijn. Ook zitten er teveel zout en te weinig groenten in.

Een proefpanel van deskundigen vermoedt dat veel aanbieders koken uit zakjes en pakjes. Door het hoge zoutgehalte scoorden bijna alle maaltijden een onvoldoende voor de voedingswaarde. Slechts 6 van de 39 keer bevatte de geteste kant-en-klare hap 2 gram zout of minder.Eet jij weleens een thuisbezorgde kant-en-klaarmaaltijd? En vind jij ze lekker?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over of het mbo dezelfde status verdient als hbo en universiteit. Ruim 67 procent van de stemmers was het eens met de stelling. In totaal brachten 1.682 mensen hun stem uit.