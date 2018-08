FC Emmen speelt oefenwedstrijd tegen Werder Bremen

VOETBAL - FC Emmen speelt dinsdag 4 september een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De wedstrijd wordt gehouden in de Duitse plaats Leer.

Werder Bremen eindigde vorig seizoen als elfde in de Bundesliga. De club is vier keer landskampioen geworden, voor het laatst in 2004. In 1992 won Werder Bremen de Europacup II.Bij Werder Bremen spelen onder anderen de oud-Ajacieden Davy Klaassen en Niklas Moisander.De wedstrijd wordt gespeeld in het Hoheellern-Stadion in Leer en begint om 18.30 uur. Kaarten zijn te koop op verschillende adressen in Leer.