Nog één serieuze kandidaat voor overname Vrijbuiter

Het wordt spannend of kampeerhal de Vrijbuiter een doorstart kan maken of niet. Van de twintig overnamekandidaten is er nog één serieuze kandidaat over.

Begin deze maand werd de Vrijbuiter, met een vestiging in Roden, failliet verklaard. De driehonderd medewerkers van het bedrijf werden ontslagen, maar zijn nog wel aan het werk omdat de winkels voorlopig open blijven.Van de vele kandidaten is nog één serieuze partij over, laat curator Matthijs Sturms weten. "Die is nu druk aan het rekenen", aldus Sturms. "Het is alles of niets."Een doorstart vanaf 1 september zal er niet komen. "Maar mogelijk dus wel later deze maand", zegt Sturms. "En als dat niet lukt, moeten we denken aan een beperkte doorstart."De winkel startte afgelopen week een grote kortingsactie die honderden extra bezoekers opleverde. "We hebben drie dagen nodig om de winkels op orde te krijgen en de voorraden aan te vullen", zegt de curator. Donderdag zijn de kampeerhallen weer open.Dat is bijzonder, want officieel loopt het contract van het personeel tot 1 september. "Het personeel blijft hier voorlopig nog gewoon werken", zegt Sturms. "Daar is nog wel geld voor."