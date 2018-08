Nog maar één serieuze kandidaat voor overname Vrijbuiter

Het wordt spannend of kampeerhal de Vrijbuiter een doorstart kan maken of niet. Van de twintig overnamekandidaten is er nog één serieuze kandidaat over.

