Tijdelijke rotonde in Rolderstraat in Assen blijft nog jaar liggen De noodrotonde die in de Rolderstraat ligt blijft langer in gebruik (foto: Margriet Benak / RTVDrenthe)

De tijdelijke rotonde op de kruising van de Rolderstaat met het Abel Tasmanplein in Assen blijft nog zeker een jaar langer liggen. Er komt een nieuw verkeersplan voor dat gebied.

Geschreven door Margriet Benak

De tijdelijke rotonde is aangelegd in 2016 in verband met de werkzaamheden aan het nieuwe stationsgebied en de aanleg van de Stadsboulevard. Veel verkeer van en naar het centrum moest via deze tijdelijke rotonde.



Overleg omwonenden en bedrijven

De nieuwe stadsboulevard is grotendeels klaar en ook de Overcingeltunnel is inmiddels open. Maar de gemeente heeft extra tijd nodig om voor de kruising met de tijdelijke rotonde een nieuw plan te maken. Dat gebeurt in overleg met omwonenden en aanliggende bedrijven.



Totaalplan

Het nieuwe ontwerp wordt een totaalplan voor de kruising en het weggedeelte tot aan aan de Jan Fabriciusstraat. De situatie in dit gebied is flink veranderd door de komst van woningen in de vroegere kantoortoren Abel Tasman, vernieuwing van het evenementenplein en de bouw van woonwijk Asselyn op het noordelijke deel van het Veemarktterrein. Daardoor verandert ook het verkeersgebruik.



In het project wordt ook vervanging van het riool uit de jaren vijftig meegenomen. De aanleg van de nieuwe kruising staat gepland in 2019.