​Alcides en FC Emmen spelen bekerduel op donderdag 27 september

VOETBAL - FC Emmen en Alcides spelen op donderdag 27 september hun duels in de eerste ronde van het bekertoernooi.

FC Emmen speelt in Oostzaan tegen OFC. Alcides ontvangt AZ dat vorig jaar de bekerfinale verloor van Feyenoord. Beide wedstrijden beginnen om 17.00 uur.Alcides plaatste zich voor het bekertoernooi ten koste van VVOG. De 3e divisionist werd in Meppel met 2-0 verslagen. OFC rekende in de voorronde af met HHC Hardenberg. De Hardenbergers werden met 3-0 opzij gezet door de club uit Oostzaan.