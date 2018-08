Regenboogvlaggen moeten in heel Rolde gaan wapperen

Rolde krijgt volgende maand extra veel kleur, want dan wordt het dorp volgehangen met vredesvlaggen. Aanleiding is de Dag van de Vrede, op 21 september.

Dominee Jan Bos wil in zijn gemeente daarbij stilstaan. "Om aandacht te vragen voor vrede moet het dorp in de Vredesweek dit jaar volhangen met gekleurde vlaggen."Het gaat om de regenboogvlag die bekend is vanuit de LHBT-wereld. "Maar wij willen daar ook het woord 'vrede' aan toevoegen", laat Bos weten. "De vlag moet in heel Rolde wapperen. Het is een internationale vlag die veel oproept en door allerlei doelgroepen wordt gebruikt. Maar hij wordt ook door de kerken gebruikt die de vredesweken hebben ingesteld. Dat gebeurt al sinds 1969. Daar komt ook de internationale Dag van de Vrede vandaan."Vorig jaar heeft de dominee een regenboogvlag met het woord 'vrede' erop aan zijn woning gehangen. Daar kreeg hij veel positieve reacties op. Het inspireerde Bos om de vlaggen te verkopen, zodat ze in ieder geval in heel Rolde zouden hangen. Een werkgroep van de Jacobuskerk in Rolde heeft de organisatie op zich genomen."De vraag om in september mee te vlaggen wordt niet alleen aan de Rolder ondernemers gesteld, ook particulieren kunnen een vredeslag aanschaffen en ophangen", laat Bos weten. Een vlag kost vijftien euro.Bos laat weten dat de verkoop goed gaat. Maar alleen maar een vlag ophangen met een boodschap vindt de dominee te goedkoop. “We koppelen het aan een vredesweek die op 16 september begint. En op 21 september willen we op de brink van Rolde een uur lang vredesgroeten uitdelen en schrijven. Ook staan we dan een minuut stil bij vrede. We realiseren ons misschien niet altijd hoe belangrijk vrede is."