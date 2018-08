Eis: 2,5 jaar cel voor cocaïnehandel in Emmen

Tegen een 23-jarige man uit Schoonebeek eiste het Openbaar Ministerie dinsdag tweeënhalf jaar cel voor het handelen in cocaïne. De man verklaarde dat hij onder druk gezet werd om te dealen. De officier van justitie gelooft dat verhaal niet.

De Schoonebeker dealde naar eigen zeggen tussen juli 2016 en april dit jaar. Hij moest dat doen van kennissen van wie hij geld had geleend. Wie dat waren, wilde hij niet zeggen. Het ging in totaal om 15.000 euro. “Ik moest het met een rente van 10.000 euro terugbetalen. Dat kon en wilde ik niet. Toen drukten ze me een telefoon in de handen en moest ik maar gaan dealen”, vertelde de man.Hij durfde niet naar de politie, omdat hij bang was voor represailles. Dat deed hij ook niet toen hij in februari vorig jaar werd beroofd van 11.000 euro aan drugsopbrengst. Hij werd ook meerdere keren mishandeld en er werd volgens hem brand gesticht in het huis van zijn moeder.Op 9 april dit jaar werd hij opgepakt en sindsdien zit hij vast. “Ik wilde er daarvoor al mee stoppen. Volgens mij had ik mijn schuld al twee of drie keer afbetaald”, aldus de man. “Maar er gebeurde steeds weer wat, waardoor ik weer bedreigd werd en moest doorgaan.”De officier gelooft dat niet. Hij vermoedt dat de man het eigenlijk wel best vond, omdat hij geen werk had en er goed aan verdiende. “Ik denk dat er sprake was van een grote hoeveelheid boter, vermengd met cocaïne op het hoofd van de verdachte”, aldus de officier. “Als hij zich echt bedreigd voelde, had hij de politie kunnen bellen.”In het huis van de verdachte vond de politie bijna 30.000 euro aan contant geld, in onder meer een pot gel en in een bak met eten. Volgens de man was dat verzekeringsgeld dat hij uitgekeerd had gekregen na een ongeluk. De officier gaat er vanuit dat hij het verdiend heeft met drugshandel.Uitspraak: 11 september.