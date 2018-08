Deel dit artikel:











Blinde fietsers ruiken aardappelvelden bij Hoogeveense Fietsvierdaagse Jan Bakker (r) en Jan de Jonghe fietsen samen vandaag 60 kilometer (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

De fietsvierdaagse Trappen, Happen en Stappen maakt deze week onderweg ruimte voor blinde en slechtziende deelnemers aan het fietsfeest. Vijfendertig cliënten van Visio, waaronder Jan Bakker, maken er graag gebruik van.

Geschreven door Hielke Meijer

Elke blinde heeft een buddy. Met een grote hoeveelheid tandems mengen ze zich tussen de andere deelnemers. Jan Bakker is al blind vanaf zijn geboorte. Fietsen doet hij graag. Hij heeft een eigen tandem. "Ik fiets regelmatig. Dan zoek ik een vrijwilliger op. Vandaag is dat Jan de Jonghe." Jan Bakker is goed uitgerust en hij heeft alle noodzakelijke zaken als helm, bidon en koeltas met eten bij zich.



Heel wat complimenten

Jan de Jonghe is AOW'er en maakt regelmatig tijd vrij om als vrijwilliger te gaan fietsen of wandelen met de cliënten van Visio. De twee Jannen geven elkaar heel wat complimenten: "Jan heeft heel wat power in de voeten, dus we gaan ertegenaan", zegt Jan de Jonghe over Jan Bakker. "Je hoeft nooit even te zeggen, ga even achter me aan. Jan zit altijd al achter me."



De deelnemers van Visio doen verschillende afstanden. Jan Bakker zit bij een groepje van zeven tandems die vier dagen lang zestig kilometer wegtrappen. Ze zijn vol vertrouwen: "Ja, dat doen we wel even", zegt de blinde Jan.



Lol

"Wat de lol is? Nou, de lol is gezelligheid. De mensen om me heen, de natuur, de geuren", zegt Jan Bakker als ze op pad gaan. Er zit genoeg wind in de banden heeft hij begrepen, en de stembanden staan er ook goed bij. Jan is fan van Jannes: "Ga maar weg, Ik zeg je, ga maar weg."



Bij stempelpost Pesse is de groep al goed ingezongen en lekker warm getrapt. Er ligt een klein cakeje van de organisatie die in goede aarde valt. En de eerste geur waar Jan Bakker echt van genoten heeft, is die van een veld met aardappelplanten waar Jan de Jonghe hem op wees. En die ruiken zeker lekker: "Nou ja ze waren dood, zei Jan de Jonghe. Maar we hebben ook het bos al geroken."



In hun groepje is één pechgeval met een elektrische fiets die zonder stroom zit. En dus valt het tempo in het begin nog mee. Maar er wordt aan een oplossing gewerkt, zegt Jan de Jonghe. "Ik hoop het", zegt Jan Bakker.