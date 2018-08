Deel dit artikel:











Martin van den Kerkhof fluit FC Emmen - De Graafschap FC Emmen - De Graafschap staat onder leiding van scheidsrechter Van den Kerkhof (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - De wedstrijd van FC Emmen en De Graafschap wordt vrijdag gefloten door Martin van den Kerkhof. De wedstrijd in de Oude Meerdijk begint om 20.00 uur.

Van den Kerkhof had eerder dit seizoen de leiding over de eredivisiewedstrijd FC Utrecht - PEC Zwolle en het duel tussen Almere City - Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie.



In totaal gaf hij acht gele kaarten. Ook trok hij één keer rood, die kaart was voor Utrecht-speler Joris van Overeem.