Hoogevener vrijgesproken van aanranden 6-jarig meisje

Een 34-jarige man uit Hoogeveen is vrijgesproken van het aanranden van een 6-jarig meisje. Vorige week eiste het Openbaar Ministerie anderhalf jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor het betasten van het kind in een bosje in de Hoogeveense wijk Schoonvelde in maart.

De rechtbank vindt de verklaring van het slachtoffertje over dat ze misbruikt is betrouwbaar. Maar dat de man de dader is, daarvoor is volgens de rechtbank te weinig hard bewijs. Dat betekent dat hij meteen vrijkomt.De man uit Hoogeveen, die eerder is veroordeeld voor het lastigvallen van twee meisjes van 9 en 10 jaar, ontkende de aanranding zelf. Volgens het Openbaar Ministerie betastte hij het meisje, dat met een vriendinnetje aan het spelen was, in het bosje bij een school. Zij kwam op 11 maart overstuur thuis en vertelde dat een man had verteld dat hij zijn hondje kwijt was. Hij vroeg haar en haar vriendinnetje te helpen zoeken.Toen hij alleen met haar achterbleef, werd het meisje naar eigen zeggen betast en bevredigde de verdachte zichzelf. Twee weken later zag de vader van haar vriendinnetje een man bij hetzelfde bosje lopen. Die leek volgens hem erg op de beschrijving die de beide meisjes hadden gegeven. Daarom maakte hij een filmpje en foto’s van de man.Dat filmpje liet hij zien aan zijn dochter. Zij zei meteen dat het de man was die in het bosje liep. Ook haar vriendinnetje, het meisje dat misbruikt was, herkende hem. De politie herkende de man, omdat hij eerder is veroordeeld.Volgens de rechtbank staat vast dat de man op het filmpje de 34-jarige Hoogevener was, maar is daarmee niet zeker dat hij ook de dader is. De manier waarop de meisjes zijn geconfronteerd met het filmpje van de man doen volgens de rechtbank afbreuk aan de betrouwbaarheid. Hun ouders vertelden hen eerst dat ze een filmpje hadden van de man die leek op de man die zij hadden beschreven. Daarmee zijn de meisjes mogelijk beïnvloed en is de herkenning minder betrouwbaar, aldus de rechtbank.Ook zegt het volgens de rechtbank niet zoveel dat de telefoon van de man een mast in de buurt aanstraalde rond de tijd dat het misdrijf werd gepleegd. “Het gebied dat die mast bestrijkt, is veel groter dan het bosje waar het misbruik heeft plaatsgevonden.”De politie ontdekte dat de Hoogevener de dagen na het misdrijf regelmatig op internet zocht naar politienieuws in Hoogeveen. De rechtbank vindt dit ook geen bewijs dat hij de dader is. De man vertelde dat hij regelmatig op internet keek wat er over hem geschreven werd, omdat hij na de eerste zedenzaak ernstig werd bedreigd.