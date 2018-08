Deel dit artikel:













Politie geeft beelden vrij van brandstichting in Emmen Bewakingsbeelden die de politie heeft vrijgegeven van de brandstichter bij een raam. (foto: politie Emmen) De supermarkt in Emmen waar brand werd gesticht (foto: Van Oost Media)

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van een poging tot brandstichting bij een winkel aan de Middenhaag in Emmen. De aanslag was in de nacht van 26 juli en richtte behoorlijk schade aan bij de supermarkt.





Een buurtbewoner ontdekte de brand bij de supermarkt, met daarboven appartementen, en schakelde de brandweer in. Die wist het vuur snel te blussen.



Op de beelden is een persoon met een jerrycan te zien. Daar zat vuurwerk op gemonteerd dat aangestoken werd. De persoon vluchtte daarna weg. Of de brandstichter gewond raakte, weet de politie niet.