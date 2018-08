Dakloze ex-miljonair hoort celstraf eisen voor hennepkwekerijen

Anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Die straf eiste justitie vandaag tegen een 50-jarige man uit Emmen voor het bezit van twee hennepkwekerijen.

De eerste werd in april 2016 opgerold in een bedrijfspand in Beilen. De politie vond ruim 2.000 planten, verdeeld over veertien kweektenten, en een paar kilo geoogste hennep. Ook bleek dat de stroom illegaal werd afgetapt. De officier van justitie wil dat de Emmenaar daarom 47.000 euro schadevergoeding betaalt aan stroomleverancier Enexis.Hij kweekte de hennep niet zelf, maar liet anderen dat doen in een bedrijfspand dat hij had gehuurd. De man kreeg maandelijks 5.500 euro van de opbrengst van de hennep, vertelde hij.De officier gaat er vanuit dat er twee jaar hennep is gekweekt en de man dus 132.000 euro heeft verdiend. Ze eist dat hij dat betaalt aan de staat, omdat het illegaal verdiend geld is.De Emmenaar had het pand in Beilen in 2013 gehuurd om er studio’s voor een nieuwe tv-zender in te beginnen. Hij werkte naar eigen zeggen daarvóór als tv-producent en verdiende miljoenen met zijn mediabedrijf, vertelde hij. Acht jaar lang woonde en werkte hij op Aruba. Daar ging hij uiteindelijk failliet, waarna hij berooid terugkwam in Nederland en dakloos werd.Om uit de goot te komen, was hij een coffeeshop binnengelopen en had hij zijn bedrijfsruimte te huur aangeboden voor het kweken van hennep. Toen de kwekerij was opgerold, deed de man nog een keer hetzelfde in Hardenberg. Ook daar huurde hij een loods, naar eigen zeggen omdat hij weer ambities in de tv-wereld had. Daar ging hij uiteindelijk opnieuw in zee met criminelen die er hennep gingen verbouwen.In januari dit jaar werd een hennepkwekerij met ruim vierhonderd planten opgerold, nadat de verhuurder hennep rook. Ook de stroom voor deze kwekerij werd illegaal afgetapt. Enexis heeft in deze zaak recht op ruim 1.500 euro schadevergoeding, aldus de officier van justitie.De dakloze man logeert momenteel bij familie en kennissen en zit nog veel dieper in de financiële problemen. Zelfs zijn zwerversuitkering krijgt hij niet meer, omdat er beslag opgelegd is. Volgens de officier moet de man na de celstraf hulp krijgen van de reclassering en in de schuldhulpverlening.Op 11 september doet de rechtbank uitspraak.