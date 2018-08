Assen 'verrast' door vertrek verzekeraar

Wethouder Roald Leemrijse is totaal verrast over het vertrek van verzekeraar Volmachtkantoor Nederland uit Assen. De wethouder economische zaken wist van niks en vindt het verlies van 62 arbeidsplaatsen 'heel jammer voor Assen'.

Volmachtkantoor Nederland, dat aan het Stationsplein zit, vertrekt per 1 mei uit de provinciehoofdstad. Werknemers kunnen mee naar Amstelveen, waar het hoofdkantoor zit van moederbedrijf Vivat. Hoeveel medewerkers dat doen is nog onbekend. Ze moeten voor 1 januari hun keuze aangeven: of mee naar Amstelveen, of weg bij het bedrijf.Hoewel het besluit onomkeerbaar is, wil wethouder Leemrijse nog wel contact opnemen met het bedrijf. "Misschien kunnen we nog wat betekenen als gemeente. En dan denk ik aan het faciliteren in de keuze die personeel straks moet maken, verhuis je naar Amstelveen of blijf je in Assen wonen."Dat het een flinke impact heeft voor de medewerkers, dat is volgens de wethouder een ding wat zeker is. "Dit betekent heel wat voor de gezinnen. Ineens sta je voor de keuze mee naar Amstelveen, of in Assen blijven. En ga je dan reizen, of geef je je baan eraan. Ik heb al wel begrepen dat er een sociaal plan ligt, en dat er wel goed voor het personeel gezorgd wordt." Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt denkt Leemrijse bovendien dat werknemers die uiteindelijk niet naar Amstelveen willen, snel elders weer aan de slag kunnen.Leemrijse kende het bedrijf niet, totdat gisteren vanwege het vertrek in het nieuws kwam. Hij baalt ervan dat het weggaat uit Assen, net op het moment dat hij op het stadhuis druk bezig is met een economisch actieplan dat juist moet zorgen voor meer werkgelegenheid in de proviniehoofdstad. "Maar op dit soort ontwikkelingen, met concentratie van werk op een centrale plek, heb je niet zo een-twee-drie grip."Leemrijse hamerde er in de vorige bestuursperiode als VVD-fractievoorzitter regelmatig op dat Assen meer aan de weg moet timmeren om bedrijvigheid binnen te halen. Dat Volmachtkantoor Nederland uitgerekend hem nu door de vingers glipt, noemt hij 'overmacht'. "Deze vertrekt helaas. Dat houd je niet meer tegen, de keuze is al veel eerder in gang gezet. Maar we gaan flink aan de slag om de werkgelegenheid in Assen te behouden en te laten groeien. Dat deze erdoor glipt is jammer. Gelukkig hebben we nog heel veel goede bedrijven, die we met ons actieplan beter willen faciliteren en ondersteunen."Ook wijst hij op de komst van nieuwe bedrijvigheid binnenkort, zoals Kentucky Fried Chicken, een nieuw groot tankstation bij Assen-Zuid, en de verbouwing van de rechtbank voor huisvesting van het Rijksvastgoedbedrijf. "Deze vertrekt, maar we gaan ons ervoor inzetten om bedrijven hier te houden, en eventueel uit te breiden, en nieuwe bedrijven naar Assen toe te halen. We hopen zelfs de komende maanden nog wat nieuwkomers welkom te heten."Het economisch actieplan voor Assen wil Leemrijse dit najaar verder klaarmaken, in samenwerking met ondernemers, inwoners en gemeenteraad.