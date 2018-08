Deel dit artikel:













Joeri Westen uit Assen doet mee aan grote zitblokkade tegen NAM Actievoerders bereiden zich voor op een zitblokkade bij de NAM-locatie in Farmsum (foto: ANP/Anjo de Haan)

Rond de 700 actievoerders voeren sinds het begin van de middag protest bij het NAM-tankenpark in Farmsum, in het noordoosten van Groningen. Met een uitgebreide zitblokkade willen ze aandacht vragen voor de gevaren van gaswinning door de NAM en de internationale klimaatproblematiek. Een van de actievoerders is Joeri Westen uit Assen.

De groep Code Rood is de initiator van de actie. "Het is een zitblokkade, maar we doen meer dan dat", vertelt Westen enthousiast. "We dansen, zingen en spelen allerlei spelletjes."



Groot onrecht

Westen is van mening dat er groot onrecht is in Groningen. En de boosdoener is de Nederlandse Aardolie Maatschappij die naar gas boort in de provincie. "Ook Drenthe heeft gasvelden, maar vooral Groningen wordt hard getroffen. De NAM is langzaam in het uitkeren van vergoedingen aan de gedupeerden."



De politie is aanwezig, maar volgens Westen is de sfeer heel gemoedelijk. "Ze houden de boel wel in de gaten, maar er is geen reden tot ingrijpen. We willen het niet laten escaleren. We hebben zelfs frisbee gespeeld met een agent."



Verschillende nationaliteiten

Onder de demonstranten zijn mensen uit verschillende landen aanwezig. "Er zijn veel jongere activisten uit Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken en veel uit het Verenigd Koninkrijk. In die landen spelen ook problemen rondom het boren naar gas. Al die internationale demonstranten tonen hun solidariteit met de Groningers."



De bedoeling is dat de actievoerders twee dagen lang de toegang naar de NAM-locatie blokkeren. "Er is een kamp ingericht waar we het vrij lang kunnen volhouden. Er is zelfs soep aanwezig", aldus de Assenaar.