Een jaar celstraf voor dealende inbreker uit Assen Een Assenaar moet de cel in voor meerdere misdrijven (foto: Pixabay)

Voor twee inbraken, drugshandel, kindermishandeling en bedreiging moet een 54-jarige Assenaar de cel in. De rechtbank in zijn woonplaats veroordeelde hem dinsdag tot één jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken terug een celstraf van 2,5 jaar tegen de man. Het OM ging er vanuit dat de man zijn dochter en zoon had mishandeld. Volgens de rechtbank is er alleen genoeg bewijs voor het geweld tegen zijn dochter in juni 2016. De man heeft beide mishandeling ontkend.



Wapen getrokken

Toen de politie die dag naar het huis van het gezin in Kloosterveen kwam, bedreigde hij ook nog een van de agenten. Hij deed of hij een wapen had riep dat de agent maar moest schieten, omdat hij het anders zelf zou doen. De agent voelde zich zo bedreigd dat hij zijn dienstwapen trok.



De Assenaar, die een strafblad van meer dan 25 pagina’s heeft, heeft ook de bedreiging ontkend. Dat geldt ook voor het dealen van harddrugs vanuit zijn kamer in de wijk Assen-Oost, tussen vorig najaar en februari dit jaar. Daarvoor is volgens de rechtbank eveneens genoeg bewijs.



Inbraken

De man is al jaren verslaafd aan drank en drugs en bekende wel dat hij in april dit jaar twee woninginbraken pleegde in zijn woonplaats. Dat deed hij toen hij een terugval had, vertelde hij. Hij stal onder meer kleding en elektronica om die te kunnen verkopen of te ruilen voor drugs.



De politie verdacht hem van een inbraak aan de Oosterparallelweg. Maar tijdens zijn aanhouding werden in zijn kamer meer spullen gevonden, zoals een usb-stick, die niet van hem leken te zijn. Daarop bleken foto’s van een andere familie te staan. Zo werd ontdekt dat hij ook de dader was van een inbraak aan de Anreperstraat.



Geen hulp

De verslaafde man krijgt na zijn celstraf geen hulp, zoals het OM eiste. Tijdens de rechtszaak heeft hij gezegd dat hij zelf hulp geregeld heeft en niet wil meewerken aan verplichte hulpverlening. Daarom legde de rechtbank het niet op.