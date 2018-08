Deel dit artikel:













Op je oude dag in een cabrio: 'Ik voel me net een majesteit' De vrijwilligers met cabrio's komen uit de omgeving van Emmen. (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

De bewoners van verpleeghuis De Bleerinck in Emmen kregen vandaag een verrassing. Er stond een hele rij ronkende cabrio's voor de deur om ze mee te nemen op een tocht door onze provincie.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

"En ook nog zonder dak", zegt een vrouw die in een grijze Volkswagen stapt. "Ik voel me net een majesteit."



De carbriotocht wordt voor de derde keer georganiseerd door Henk van Os, van de Lionsclub in Emmen. Dit is een organisatie die goede doelen steunt.



'Alleen maar blije gezichten'

Daar zijn ze bij De Bleerinck erg blij mee. "Het is een heel leuk uitje voor de mensen die hier wonen. Je ziet alleen maar blije gezichten", zegt Mariska Soppe, vanaf de achterbank van een zwarte cabrio.



Dan is het tijd om te gaan. En wanneer de grijze Volkswagen langsrijdt, worden de Emmenaren koninklijk uitgezwaaid.